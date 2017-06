Dona do Griletto compra Croasonho

São Paulo – A Halipar, holding de Alimentação e Participações, acabou de anunciar a aquisição parcial da Croasonho, tornando-se a maior acionista da marca.

A aquisição da rede de franquias de croissants recheados faz com que a holding se torne o terceiro maior grupo do Brasil de franquias no ramo de alimentação, em número de unidades. O grupo ainda é dono das marcas Griletto, Montana Grill, Jin Jin Wok e Jin Jin Sushi.

A Croasonho tem 72 em 17 estados e R$ 110 milhões de faturamento. Com 20 anos de existência, até hoje, todos os croissants são produzidos no Rio Grande do Sul e levados congelados para o resto do Brasil. Boa parte do processo ainda é manual.

Com a compra, a Halipar passa a administrar mais de 400 lojas em 24 estados, com um faturamento previsto de R$ 700 milhões em 2017. Até 2020, ela prevê chegar a mil unidades e faturamento de R$ 1,3 bilhão.

“Desde a criação da Halipar, trabalhamos com os olhos atentos ao mercado à procura de marcas consolidadas no segmento de alimentação e que sejam complementares às operações que já temos. A Croasonho atendia a esses requisitos, tanto em produto quanto em atuação geográfica, e houve o interesse de ambas as partes em unir forças”, disse Ricardo José Alves, CEO da Halipar, em nota.

A aquisição marca a entrada da holding no Rio Grande do Sul e fortalece sua posição da região: 60% das unidades da rede Croasonho estão no Sul do país.

“Vamos aproveitar a expertise da Croasonho para ampliar a participação da holding no Sul e o potencial da Halipar para levar a Croasonho para outras regiões do país, além de ganharmos escala de fornecimento e logística para atingirmos melhores resultados de nossa rede de franqueados”, afirmou Eduardo Silva, diretor-executivo da rede.