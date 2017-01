Dona da Lucky Strike compra Reynolds por US$ 49,4 bi

Londres – A British American Tobacco (BAT) concordou em elevar a oferta para US$ 49,4 bilhões para assumir o controle total da Reynolds, anunciaram as empresas nesta terça-feira.

O negócio pelas 57,8% ações restantes que já não estão sob controle da britânica, irá criar a maior companhia de tabaco listada em receita e valor de mercado.

A BAT irá pagar US$ 29,44 em dinheiro mais US$ 0,5260 por ação ordinária da Reynolds, avaliando a companhia em mais de US$ 85 bilhões.

Anteriormente, a oferta era de US$ 56,5 por ação, o que implicava em um valor de mercado de aproximadamente US$ 47 bilhões.

Às 8h17 (de Brasília), as ações da BAT caíam 0,23% na bolsa de Londres.

Fonte: Dow Jones Newswires.