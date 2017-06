Domino´s anuncia boicote aos produtos da JBS

São Paulo – A Domino´s, rede americana de entregas de pizza, não irá mais usar nenhum produto da JBS, maior processadora de carne do mundo e alvo de denúncias de corrupção.

O anúncio foi feito pela companhia em sua página nacional no Facebook.

“Prezamos muito pela transparência e ética com todos os apaixonados pelo Domino’s, e compartilhamos do mesmo sentimento de revolta quando estes valores não são levados em consideração”, afirmou a empresa no comunicado. “Por isso, queremos esclarecer que não utilizamos mais nenhum produto da marca JBS.”

A rede possui 10.000 lojas no mundo, 180 delas no Brasil. E não é a única a dizer que não comprará mais nada da JBS.

Em maio, a curitibana Devons decidiu parar de usar os produtos da empresa, após revelações de sua delação premiada ao Ministério Público Federal.

Na tarde de hoje, Fátima Bernardes, garota propaganda da marca Seara, do grupo de Joesley Batista, encerrou o contrato de três anos que mantinha com a empresa.