Documentário mostra como Buffett se tornou Buffett; veja trailer

São Paulo — Como você imagina o dia a dia do dono de uma fortuna de 73 bilhões de dólares? Luxo, carros e restaurantes caros? Pois a vida de Warren Buffett, visto como um guru das ações, parece estar um pouco longe disso.

Aos 86 anos, o norte-americano é conhecido pela experiência com investimentos, mas também por ter adotado um modelo de vida simples. Sua rotina e o caminho que trilhou até chegar ao posto de 2° homem mais rico do mundo aparecem em “Becoming Warren Buffett”, documentário da HBO que deve estrear nos Estados Unidos no próximo dia 30 de janeiro.

A produção, que ainda não tem data para chegar por aqui, ganhou um trailer na última semana. No vídeo de um minuto, a história de Buffett é misturada com aspectos da sua vida, como sua aptidão pelos negócios. “Eu sempre brinquei em torno de números. Eu acho isso divertido”, diz ele.

A filantropia, o vício em fast food (no vídeo, Buffett dá uma passadinha no McDonald’s antes de ir ao escritório) e a paixão pela esposa Susie Thompson Buffett, morta em 2004, também são retratados na produção.