Dívida com credores da Oi soma R$ 65,127 bilhões

São Paulo – A Oi publicou a lista atualizada de credores, com a data de 20 de setembro de 2016, com 66,967 mil nomes, com um total de R$ 65,127 bilhões.

O valor é semelhante ao de junho de 2016, de R$ 65,149 bilhões, segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem a noite.

A maior parte dos credores é da classe quirografários (sem garantia real), somando 58,683 mil e R$ 60,511 bilhões. Na sequência aparecem os credores com garantia real, com R$ 3,327 bilhões, e trabalhistas (R$ 1,104 bilhão).

Os demais credores são pequenas empresas, com R$ 184 milhões. A Oi entrou com pedido de recuperação judicial no dia 21 de junho de 2016.