Disney produzirá programas para Snapchat

A unidade de televisão da Walt Disney Company criará programas para o Snapchat, da Snap, anunciou a Disney nesta quarta-feira, no mais recente acordo do Snapchat com uma grande empresa de mídia norte-americana.

Os termos financeiros não foram revelados.

A Snap, que está se preparando para sua oferta inicial de ações, assinou uma variedade de acordos publicitários e de conteúdo este ano com Viacom, NBCUniversal e Turner Broadcasting System, da Time Warner.

Empresas de mídia como a Disney têm feito parcerias com o Snapchat, em um esforço para alcançar os usuários mais jovens que a plataforma de rede social atinge e que evitam cada vez mais a televisão tradicional.

As duas trabalharam juntas anteriormente para o especial Live Stories, uma ferramenta do Snapchat que faz a curadoria de fotos e vídeos sobre um evento específico, enviadas por usuários durante a transmissão dos Academy Awards em fevereiro pela rede ABC.

Ao contrário de outros acordos do Snapchat com empresas de mídia, em que as responsabilidades de venda de anúncios são compartilhadas por ambas as empresas, a Disney controlará e venderá os anúncios dos programas que produzir para o Snapchat.