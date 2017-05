Direcional tem prejuízo líquido de R$ 22,7 mi no 1º trimestre

São Paulo – A Direcional registrou um prejuízo líquido de R$ 22,780 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo um lucro líquido de R$ 29,638 milhões reportado no mesmo período do ano passado.

O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou negativo em R$ 1,411 milhão no primeiro trimestre, ante um desempenho positivo de R$ 58,394 milhões de igual intervalo de 2016.

A margem Ebitda ajustada ficou negativa em 0,7%, frente a uma margem positiva de 14,4% de um ano antes.

Segundo a empresa, o Ebitda foi impactado, principalmente, pela menor diluição de despesas operacionais, que não puderam ser reduzidas em proporção similar à diminuição de receita reconhecida no período, e pela redução da margem bruta – que recuou 7,76 pontos porcentuais, para 16,2%.

De janeiro a março, a receita líquida somou R$ 199,305 milhões, representando uma retração de 50,9% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.

O resultado financeiro líquido ficou positivo em R$ 4,472 milhões no primeiro trimestre, ante desempenho também positivo de R$ 3,474 milhões do mesmo período de 2016.