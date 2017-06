São Paulo – A rede de supermercados DIA vê crescimento orgânico forte na América Latina, com o objetivo de ter mais de 1.500 lojas no Brasil e 1.100 na Argentina até 2020, informou a empresa em comunicado nesta quarta-feira.

A companhia ainda reiterou as perspectivas financeiras para 2017, bem como as metas traçadas para o período de 2016 a 2018. Entre elas, a expectativa do DIA é que as vendas online cresçam mais de 120 milhões de euros até 2020.

“O DIA está comprometido em ser o melhor supermercado online no mercado espanhol, e em converter suas mais de 4 mil lojas na Espanha como um ponto de contato para serviços adicionais e comércio online de produtos não alimentícios”, disse a empresa em nota.