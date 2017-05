Voos da British Airways seguem cancelados após falha no sistema

Londres – Dezenas de voos da British Airways permanecem cancelados neste domingo (28) no aeroporto londrino de Heathrow, enquanto outros puderam decolar com atraso, como consequência da falha ocorrida no sábado no sistema informático da companhia aérea, que ainda trabalha nos reparos.

Uma porta-voz do aeroporto declarou que, “após o problema global com o sistema informático da British Airways, hoje são esperados atrasos e cancelamentos de voos da companhia aérea”.

“Antes de sair para o aeroporto, os passageiros que deveriam partir hoje devem comprovar o estado do seu voo”, disse a fonte. A recomendação é que as pessoas que tiveram os voos cancelados no sábado não voltem ao aeroporto até que tenham outra reserva.

Em Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa e situado ao oeste de Londres, cerca de 90 voos decolaram e 36 foram suspensos neste domingo, enquanto em Gatwick, ao sul da cidade, 17 voos decolaram e nenhum foi cancelado.

Ainda há atrasos e muitas pessoas esperando, principalmente em Heathrow, onde alguns passageiros passaram a noite, enquanto as estações de trem de Londres também registram longas filas de pessoas que optaram por viajar por terra.

Os aeroportos de Heathrow e Gatwick oferecem um calendário atualizado dos voos programados pela internet, e advertiram aos clientes que não se desloquem ao aeroporto antes de confirmar que o voo sairá.

British Airways informou que espera restabelecer neste domingo “quase todos os serviços” dos aeroportos londrinos de Heathrow e Gatwick.

Ao mesmo tempo em que aumentam as queixas de passageiros, devido aos atrasos e cancelamentos de voos, a empresa também paga um preço alto pelos custos do alojamento e da comida que é obrigada a oferecer aos clientes prejudicados.