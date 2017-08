Devíamos ter ouvido as clientes antes, diz diretora da Maybelline

São Paulo – A cada dia, os vendedores dos quiosques da Maybelline ouviam pedidos dos consumidores para trazer ao Brasil o Instant Anti Age Eraser, corretivo queridinho da marca.

No entanto, o produto precisaria ser importado e custaria o dobro do preço dos corretivos já vendidos e, por isso, a empresa resistiu por muito tempo. Quando finalmente decidiu fazer um teste e vender o produto, ele se esgotou em dois meses. “Deveríamos ter ouvido as consumidoras antes”, disse Barbara Fortes, diretora de varejo da Maybelline e Nyx.

Ela palestrou na Latam Retail Show, que acontece na Expo Center Norte, zona norte São Paulo.

Agora, a marca espera aprender com o seu erro e ouvir pedidos e reclamações das consumidoras. Para a diretora, essa é, inclusive, a principal vantagem de ter pontos de venda físicos, como os mais de 170 quiosques da marca pelo Brasil.

O formato foi criado em 2011 para ter um ponto de contato com os consumidores. A empresa, que faz parte do grupo L’Oréal, já tinha diversos canais de vendas, como lojas de departamento, farmácias e em marketplaces.

Um dos receios ao criar o quiosque era a canibalização dos outros modelos de venda. No entanto, com a abertura dos quiosques, as vendas dos revendedores nos mesmos shoppings cresceram cerca de 40%, afirmou Fortes. Segundo ela, as lojas físicas reforçam a marca e impulsionam as vendas também em outros meios.

Impulsionar os parceiros

A Samsung é outra empresa que impulsionou as vendas de outros canais com a abertura de lojas físicas próprias. A fabricante de eletrônicos decidiu criar lojas físicas em 2012. Cinco anos depois, já são 191 lojas e 90 quiosques.

Segundo Demétrius Oliveira, diretor da divisão da Samsung Stores, uma das preocupações da empresa coreana ao inaugurar os pontos de venda era prejudicar os parceiros varejistas.

No entanto, ele informou que aconteceu justamente o contrário. As vendas dos parceiros aumentaram nos locais em que havia uma loja Samsung. “Os parceiros vendiam os celulares e mandavam os clientes procurarem a loja Samsung, para configurar o aparelho e tirar dúvidas”, disse ele.

Ouvir o cliente e mudar a estratégia

A Bauducco também se preocupou em não canibalizar seus canais de vendas ao abrir a Casa Bauducco. A fabricante brasileira de alimentos criou itens diferentes para as suas lojas físicas – até trocou as cores e embalagens dos produtos.

Outro grande aprendizado para a empresa foi ouvir seus consumidores. Inicialmente, as lojas foram pensadas para vender produtos de empório, como pães e doces, com uma pequena área de café.

A resposta dos consumidores foi diferente. Hoje, a área de café corresponde a mais de 50% das vendas na loja.

“Precisamos reconfigurar todo o ambiente, tirar prateleiras e acrescentar mais mesas. Foi um desafio”, afirmou Carlos Andrea Bauducco, diretor de novos negócios da Bauducco. A empresa tem 32 lojas e espera terminar 2018 com mais de 50.