Deutsche Bank tem prejuízo maior que o esperado no 4º trimestre

Frankfurt – O Deutsche Bank informou hoje que teve prejuízo líquido de 1,9 bilhão de euros (US$ 2,05 bilhões) no quarto trimestre de 2016, após contabilizar despesas de litígio no valor de 1,6 bilhão de euros.

No mesmo período de 2015, o maior banco da Alemanha registrou perda um pouco maior, de 2,1 bilhões de euros.

O desempenho do Deutsche no último trimestre foi pior do que o esperado, uma vez que analistas consultados pelo próprio banco previam prejuízo de 1,57 bilhão de euros.

Ao longo de 2016, o Deutsche acumulou prejuízo líquido de 1,4 bilhão de euros, bem menor que a perda de 6,8 bilhões de euros observada no ano anterior.

Apenas no quarto trimestre, a receita do Deutsche subiu 6% na comparação anual, a 7,1 bilhões de euros. No ano, porém, houve queda de 10% na receita, a 30 bilhões de euros.

Fonte: Dow Jones Newswires.