Deutsche Bank assina acordo de US$7,2 bi com os EUA

Nova York – O Deutsche Bank assinou um acordo de 7,2 bilhões de dólares com o Departamento de Justiça dos EUA sobre a venda e agrupamento de títulos hipotecários tóxicos no período que antecedeu a crise financeira de 2008, disse a agência governamental nesta terça-feira.

O banco, com sede em Frankfurt, anunciou ter chegado a um acordo de princípio com as autoridades dos EUA em 23 de dezembro.

O acordo ofereceu algum alívio ao banco alemão, cujo preço das ações foi duramente atingido em setembro, depois que a instituição reconheceu que o Departamento de Justiça estava querendo quase o dobro desse valor.

Como parte do acordo final, o Deutsche Bank pagará uma multa civil de 3,1 bilhões de dólares e dará 4,1 bilhões de dólares em benefícios aos proprietários, mutuários e comunidades prejudicados por suas práticas.