Desembolso do BNDES para infraestrutura cai 2% até agosto

Vinicius Neder, do Estadão Conteúdo

Por Vinicius Neder, do Estadão Conteúdo

Rio – O desempenho do crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para infraestrutura parou de piorar, enquanto os valores liberados para empréstimos destinados para projetos da indústria seguem em queda livre.

De janeiro a agosto, o BNDES liberou R$ 15,835 bilhões para os projetos de infraestrutura, queda nominal (sem descontar a inflação) de 2% ante igual período de 2016.

Em nota, o banco de fomento disse que o setor de infraestrutura se destacou na aprovação de novos financiamentos, que somaram R$ 17,658 bilhões, alta de 27% ante igual período de 2016.

“Só no segmento de Energia Elétrica, as aprovações saltaram 154%. Foram R$ 10,6 bilhões aprovados para projetos de geração, transmissão e distribuição, que representaram quase um quarto dos financiamentos aprovados pelo BNDES este ano”, diz a nota do BNDES.

Nos investimentos correntes, a indústria segue amargando a crise.

Os desembolsos para os projetos industriais, no acumulado de janeiro a agosto sobre igual período de 2016, encolheram 47%, em termos nominais, para R$ 10,213 bilhões.

Ainda assim, o BNDES informou que houve alta, sempre em termos nominais, nas consultas para empréstimos de diversos segmentos industriais, “como Química e Petroquímica (+55%), Mecânica (+35%), Alimento e Bebida (+29%), Celulose e Papel (+16%) e Têxtil e Vestuário (+13%)”.

Já os desembolsos para projetos de comércio e serviços somaram R$ 9,632 bilhões de janeiro a agosto, queda nominal de 17% ante igual período do ano passado.

Na contramão e na esteira da supersafra de grãos, os desembolsos para os projetos da agropecuária foram os únicos com variação positiva, somando R$ 9,270 bilhões até agosto, alta nominal de 9% ante 2016.