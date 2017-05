Desapego de carros de luxo cresce 276% na OLX

São Paulo – Entre blusas, instrumentos e outros desapegos, estão Ferraris e Land Rovers. Pode até parecer inusitado, mas a venda de itens de luxo, inclusive carros, é uma forte estratégia da OLX. E tem dado certo: a categoria de carros de luxo foi a que mais cresceu em toda a OLX no último ano.

As vendas de carros de luxo cresceram 276% de abril do ano passado para abril deste ano. Para a OLX, carros de luxo são aqueles que custam de R$ 100.000 a R$ 300.000.

“Faz parte de uma estratégia, para mostrar que a OLX é para todos que querem vender, até itens de luxo”, afirmou Marcos Leite, diretor de operações da OLX.

“A fortaleza de uma plataforma como a OLX é que você pode comprar e vender de tudo”, diz Leite. “De uma cadeira da sala ao celular, todos os itens acabam encontrando comprador.”

A compra e venda de carros pela OLX, dos mais básicos aos luxuosos, movimentou R$ 30 bilhões em 2016, 41% a mais do que em 2015. Esse valor representa 37% de todas as vendas do OLX no ano passado, que foram de R$ 81 bilhões.

Vendas de luxo

A OLX é responsável por vender quase 30% dos carros usados no Brasil. Por isso, ele diz que é normal que os segmentos mais caros também estejam entre as vendas.

Os carros mais vendidos dessa categoria foram o Toyota Hilux, S10 da GM, Ford Ranger, Land Rover Range e Camaro, da GM.

Além disso, entre os carros super luxo foram vendidas 6 Ferraris, 13 Porsches e um Jaguar entre abril de 2016 e abril de 2017. As 5 cidades que mais venderam carros de luxo pela OLX nesse período foram Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Goiânia.

“A classe A está usando bastante a OLX. Queremos que todas as classes e segmentos usem nosso serviço e esse é nosso foco”, disse o diretor. Outra categoria luxuosa que cresceu no período foi a de barcos, lanchas e aviões, que foi 42% maior no período.

A segunda categoria que mais cresceu foi moda e beleza (102%). Em seguida, empregos e negócios (94%), eletrônicos e celulares (77%) e artigos para a casa (75%). No período, as vendas gerais da OLX cresceram 63%.