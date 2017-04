Depois de expulsar passageiro, United ganha sugestões de slogans

São Paulo – Enquanto o valor de mercado da United Airlines despenca na bolsa em 830 milhões de dólares, as críticas à empresa nas redes sociais estão cada vez mais altas.

A polêmica em que a companhia aérea se meteu no último domingo, dia 9, quando decidiu retirar a força um passageiro de um voo lotado entre Chicago – Louisville ainda causa furor nas redes sociais.

Mais de 180 milhões de pessoas do mundo todo se engajaram com os mais de 890.000 comentários sobre o assunto nas redes. Uma parte deles, eram sugestões de novos slogans para a United, depois da polêmica.

Confira alguns deles a seguir:

“Reserve agora um voo e seja espancado mais tarde”, diz uma das propostas.

E que tal um pouco de sangue misturado ao novo logo da companhia, sugere outro internauta.

“Se não conseguimos bater a concorrência, batemos nos clientes”, sugere outra pessoa.

“Voos normais têm hospedeiros de bordo. Nós temos seguranças de discotecas”, mostrava outra publicação.

Normal flights have cabin crews, we have bouncers #NewUnitedAirlinesMottos — NKS (@NKS1806) 11 de abril de 2017

“Nós colocamos o hospital em hospitalidade”, sugeriu outro.

We put the hospital in hospitality. #newunitedairlinesmottos — David E (@DaSkrambledEgg) 11 de abril de 2017

“Podemos reacomodá-lo da maneira mais fácil ou mais difícil”, dizia outra publicação.

We can re-accommodate you the easy way… or the hard way #NewUnitedAirlinesMottos pic.twitter.com/5h0IVBZM6g — Jim MacD (@jim_macd) 11 de abril de 2017

O site pornográfico comentou também:

. @united You are literally the most disgusting, unbelievable, and despicable people in the world, and im a fucking porn site. — Pornhub ARIA (@Pornhub) 10 de abril de 2017

Embarque como médico, saia como paciente.

Board as a doctor,

Leave as a patient. #NewUnitedAirlinesMottos — Jenn 🐳🐳 (@fanqin0619) 11 de abril de 2017

O caso

No dia, a companhia teria pedido a quatro passageiros voluntários para desistir do voo lotado e até ofereceram 1.000 dólares a quem se prontificasse a ajudar. Como ninguém se interessou, a United escolheu de forma aleatória quem deixaria o voo, entre eles, David Hao.

O médico de 69 anos se recusou a sair do voo e acabou sendo arrastado por policiais, a pedido da empresa. Ele chegou a sofrer ferimentos no rosto e foi encaminhado a um hospital.

O vídeo gravado no momento se propagou como pólvora nas redes e, desde domingo, a companhia vem sofrendo críticas – mesmo depois do pedido de desculpas do diretor executivo da empresa.

De acordo com o Departamento de Aviação de Chicago, o policial que arrastou o passageiro foi afastado do cargo temporariamente. Veja a seguir o vídeo do momento da retirada do passageiro.