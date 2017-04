Demanda por voos domésticos da Gol avança 13,2% em março

São Paulo – A Gol informou nesta segunda-feira que a demanda por voos no mercado doméstico aumentou 13,2 por cento em março ante mesmo mês de 2016, enquanto a oferta subiu apenas 6,8 por cento.

De acordo com o comunicado da companhia aérea, a taxa de ocupação no mês passado ficou em 76,9 por cento, alta de 4,3 ponto percentual frente ao mesmo mês do ano anterior.

Os dados do sistema total da empresa, que incluem voos nacionais e internacionais, mostram alta de 11,8 por cento na demanda em março e elevação de 5,8 por cento na oferta.

Considerando apenas os números internacionais, a demanda subiu 1,7 por cento no mês passado, enquanto a oferta teve baixa de 1,6 por cento, levando a taxa de ocupação para 80,5 por cento, elevação de 2,6 pontos em relação a março de 2016.