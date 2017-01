Delta cancela mais 110 voos e se desculpa por falha em sistema

Nova York – A companhia aérea Delta se viu obrigada nesta segunda-feira a cancelar mais 110 voos por culpa de uma falha que sofreu ontem em seu sistema de computadores e pediu desculpas aos passageiros afetados.

“Estamos operando a grande maioria de voos previstos para hoje enquanto nos recuperamos do blecaute que provocou atrasos e cerca de 170 cancelamentos no domingo. Outros 110 voos foram cancelados hoje, e pode ser que haja alguns mais”, disse a Delta em comunicado.

A companhia aérea com sede em Atlanta (EUA), que sofreu no ano passado outro blecaute em seu sistema que a obrigou a cancelar milhares de voos e recebeu uma chuva de críticas, voltou a se desculpar hoje.

“Quero pedir desculpas a todos os nossos clientes que se viram impactados por esta situação frustrante. Este tipo de perturbação não é aceitável para a família Delta”, afirmou o executivo-chefe da companhia, Ed Bastian, no comunicado.

Também nesta segunda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou a Delta pelos problemas ocorridos em vários aeroportos por causa de seu veto temporário à entrada no país de cidadãos de sete nações de maioria muçulmana.

Os “grandes problemas nos aeroportos foram causados por falhas nos computadores da Delta, pelos manifestantes e as lágrimas do senador (Chuck) Schumer”, disse o presidente através de sua conta pessoal no Twitter.

Segundo a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), a Delta pediu a suspensão “por várias horas” das decolagens de seus aviões em seis aeroportos, incluindo o de seu “hub” principal em Atlanta e os de John F.Kennedy e LaGuardia, em Nova York.