Danone envia 5.000 vacas à Sibéria para obter leite mais barato

Moscou – A proibição do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de importar queijo da União Europeia aumentou tanto os preços do leite no país que a fabricante francesa de iogurte Danone está levando quase 5.000 vacas para uma fazenda na Sibéria para garantir uma oferta barata.

As vacas Holstein estão viajando até 4.500 quilômetros em caminhões com saída da Holanda e da Alemanha, ampliando o rebanho de uma fazenda perto da cidade de Tyumen, segundo Charlie Cappetti, chefe da unidade russa da Danone. A medida deve proteger a empresa do aumento dos preços do leite cru, que subiram 14 por cento neste ano, disse ele.

“Os preços do leite têm aumentado constantemente”, disse Cappetti em entrevista em Moscou. “Isso coloca pressão sobre produtos como o iogurte.”

A empresa francesa de lácteos normalmente não investe em agricultura, mas abriu uma exceção para a Rússia.

Depois que a proibição de Putin às importações de produtos lácteos entrou em vigor, em 2014, a demanda por leite aumentou porque as fabricantes locais de queijo correram para substituir o camembert francês e o pecorino italiano. Isso ampliou os efeitos inflacionários da desvalorização do rublo.

A Danone investiu na fazenda de 60 hectares com a produtora local Damate, disse Cappetti. As primeiras vacas começaram a fornecer leite para a Danone em maio e um último carregamento de gado deverá chegar em setembro.

“Esperamos que a inflação do leite russo diminua no ano que vem”, disse o executivo. A diferença entre a oferta e a procura está diminuindo com a chegada de leite novo ao mercado, inclusive da fazenda siberiana.

A queda da inflação do leite pode ajudar o mercado de lácteos russos a se recuperar em termos de volume, mas a Danone não espera uma rápida recuperação econômica do país, segundo Cappetti. As vendas na Rússia vêm crescendo em linha com a inflação no primeiro semestre e deverão subir em 2018, disse ele.