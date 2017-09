Daimler entrega primeiros caminhões elétricos: “O jogo começou”

Detroit – A Daimler disse nesta quinta-feira que a United Parcel Service será a primeira cliente comercial norte-americana para seu novo caminhão eCanter movido a bateria, e expandirá a produção de caminhões elétricos mais baratos e as baterias de maior alcance estarão disponíveis em até três anos.

O mercado de caminhões elétricos médios e pesados ainda está no começo. Ainda assim, fabricantes estabelecidas como Daimler e Navistar, a montadora elétrica Tesla e uma série de novos concorrentes, estão correndo para superar os desafios da substituição de motores a diesel por baterias, à medida que reguladores combatem a poluição por dióxido de carbono e fuligem.

“O jogo começou”, disse o diretor da Daimler Ásia, Mark Llistosella, à Reuters nesta quinta-feira. O Fuso eCanter é um caminhão de entregas urbano relativamente pequeno, mas ele disse que maiores estão chegando e sugeriu que a montadora apresentará um grande caminhão elétrico no Salão de Tóquio em outubro.

A Daimler disse que a UPS irá implantar três eCanters, enquanto quatro organizações sem fins lucrativos da cidade norte-americana receberão um total de oito caminhões elétricos. O modelo tem um alcance de 100 quilômetros entre as recargas.

A montadora está alugando os caminhões à UPS, disse Llistosella, porque dentro de dois anos “sabemos que haverá uma próxima geração da tecnologia” que produzirá baterias com maior alcance, menor custo e menos peso.

Os custos das baterias que atualmente estão em torno de 180 a 200 dólares por quilowatt-hora podem cair para cerca de 100 dólares o quilowatt-hora, disse Llistosella. “Esta é a alavanca principal” para aumentar o volume de vendas dos caminhões elétricos comerciais, disse.

A Daimler está limitando as vendas do eCanter a cerca de 500 veículos nos primeiros dois anos de produção, antecipando as baterias melhoradas, disse o executivo. “A demanda do mercado é muito maior”.

A Mitsubishi Fuso, unidade da Daimler, começou a montar o eCanter em fabricas de Portugal e do Japão no início deste an