Cyrela tem queda de 4,3% nas vendas do 1º trimestre

São Paulo – As vendas líquidas da Cyrela Realty tiveram queda de 4,3 por cento no primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, para 520 milhões de reais, informou a incorporadora nesta segunda-feira.

Os lançamentos ficaram praticamente estáveis no período, a 612 milhões de reais. A participação da empresa nos lançamentos passou de 67 para 88 por cento.

A Cyrela informou que lançou nos três primeiros meses do ano três empreendimentos, dos quais dois na cidade de São Paulo e um no Rio de Janeiro.

A companhia informou que das vendas líquidas no trimestre passado, 199 milhões de reais foram de imóveis prontos em estoque ante 99 milhões no primeiro trimestre de 2016.

A participação das vendas de estoque em construção se manteve em 209 milhões de reais e o restante, 112 milhões, correspondeu a lançamentos.

Mais cedo, a construtora de imóveis econômicos MRV informou alta de 15 por cento nas vendas líquidas do primeiro trimestre sobre o mesmo período de 2016, com lançamentos avançando 24,5 por cento no período.