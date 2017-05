CVC faz acordo para adquirir maior parte de grupo Trend

São Paulo – A operadora de turismo CVC anunciou nesta quarta-feira acordo para adquirir a maior parte das operações do grupo de turismo Trend por até 258,8 milhões de reais.

A CVC afirmou que vai comprar 90 por cento das ações da Check In Participações, que faz parte da Trend e vai consolidar todos os negócios relevantes do grupo, após uma reorganização societária.

Segundo a CVC, o Grupo Trend tem cerca de 800 funcionários, atua na intermediação de hotéis nacionais e internacionais e é voltado para negócios e lazer. Em 2016, as reservas confirmadas somaram 1,2 bilhão de reais.

“A aquisição da Check In constitui uma excelente oportunidade estratégica, complementar às operações da companhia (CVC), fortalecendo, assim, sua posição de liderança no setor de viagens no Brasil”, afirmou a empresa em comunicado ao mercado.

A CVC afirmou ainda que o executivo Luís Paulo Luppa de Oliveira Couto permanecerá como presidente e acionista minoritário da Check In.