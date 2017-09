CSN anuncia Marcelo Cunha Ribeiro para diretor de finanças

São Paulo – A CSN anunciou nesta segunda-feira a indicação de Marcelo Cunha Ribeiro para diretor executivo de finanças a partir de 12 de setembro.

A empresa, que não entrega ao mercado resultados financeiros auditados desde o final de 2016, afirmou em comunicado à imprensa que Ribeiro é engenheiro de produção pela USP e possui MBA na Harvard Business School.

Mais recentemente, Ribeiro foi vice-presidente de Finanças da varejista de vestuário Restoque e membro de conselhos de administração de empresas como Oi , Estácio e BR Malls . Ele iniciou a carreira na GP Investments, em 2000, chegando à posição de diretor da área de private equity em 2013.

A CSN estava sem um diretor executivo de finanças pleno desde maio do ano passado, quando o ex-ocupante da área, Paulo Caffarelli, deixou o posto para assumir a presidência-executiva do Banco do Brasil.