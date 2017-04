Credores da Oi liderados por Moelis questionam negociação

São Paulo – Credores enviaram carta ao presidente do conselho da Oi pedindo mais informações sobre as negociações com credores, segundo cópia do documento, ao qual a Bloomberg teve acesso.

A carta questiona declarações feitas pela companhia quando divulgou a proposta revisada de recuperação judicial, especificamente comentários de que o plano foi elaborado “a partir de conversas realizadas em mais de 50 reuniões presenciais com diversos credores da Oi no Brasil e no exterior”, de acordo com a carta.

“Achamos essa declaração surpreendente e enganosa, já que estamos cientes de que vocês não tiveram nenhuma negociação substancial com o Steering Committee, o International Bondholder Committee ou Export Credit Agencies”, segundo a carta, assinada por Erick Alberti, diretor da Moelis, e advogados da companhia.

A Moelis não quis comentar e a Oi não retornou imediatamente o pedido de comentário feito pela Bloomberg.