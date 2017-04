Credit Suisse reverte prejuízo e tem lucro maior que o esperado

Zurique – O Credit Suisse divulgou hoje que teve lucro líquido de 596 milhões de francos suíços no primeiro trimestre do ano, revertendo o prejuízo de 302 milhões de francos registrado em igual período de 2016, graças ao bom desempenho de suas divisões de gestão de ativos e de mercados globais.

O resultado superou a expectativa de analistas, que previam lucro de 332 milhões de francos suíços no último trimestre.

A receita do Credit Suisse teve expansão anual de 19% entre janeiro e março, a 5,5 bilhões de francos, vindo em linha com a projeção do mercado.

O Credit Suisse também anunciou planos de levantar 4 bilhões de francos por meio de uma oferta de ações e que desistiu de vender parte de suas operações na Suíça.

Por volta das 6h10 (de Brasília), as ações do gigante bancário suíço avançavam cerca de 2,4% na Bolsa de Zurique. Fonte: Dow Jones Newswires.