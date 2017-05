Cortes e venda da NTS devem impulsionar lucro da Petrobras

São Paulo / Rio de Janeiro – A Petrobras deverá publicar na quinta-feira seu maior lucro em quase dois anos nos primeiros três meses do ano, beneficiando-se de cortes de custos e de ganhos extraordinários com a venda de uma unidade de gasodutos por 5,2 bilhões de dólares, disseram analistas.

O lucro líquido da petroleira estatal deverá atingir 3,773 bilhões de reais no primeiro trimestre, revertendo uma perda de 1,246 bilhão de reais no mesmo período do ano anterior, segundo a média de estimativas compiladas pela Thomson Reuters.

O lucro no quarto trimestre foi de 2,510 bilhões de reais. A administração da Petrobras vai publicar seus resultados após o fechamento do mercado na quinta-feira.

Os executivos vão discutir os números com os analistas na sexta-feira. A gestão do presidente Pedro Parente na companhia reduziu custos, melhorou a eficiência de campos e reduziu revisões de valores de alguns ativos para aumentar a rentabilidade e a geração de fluxo de caixa livre.

Tais medidas têm atenuado o impacto de investigações sobre corrupção que desencadearam grandes baixas contábeis e ações judiciais de investidores contra a estatal.

Uma moeda estável no último trimestre também ajudou a reduzir os custos do serviço da dívida da Petrobras, a empresa de petróleo mais endividada do mundo.

Os preços médios do petróleo Brent subiram 2 por cento no trimestre, ajudando a compensar a produção ligeiramente mais baixa e o aumento dos custos de produção, disseram analistas.

A Petrobras poderá ainda registrar um ganho significativo com a venda de 90 por cento da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS) para um grupo liderado pela Brookfield Asset Management.

Alguns analistas esperam que a venda da NTS produza um ganho antes de impostos de 1,9 bilhão de dólares para a Petrobras.

Os investidores deverãofocar os comentários da administração sobre o status do plano de venda de ativos de 21 bilhões de dólares da Petrobras em 2017-2018, as perspectivas de produção e gastos de capital para este ano e como a empresa fará provisões para 216 bilhões de reais relativos a passivos contingentes, disseram analistas.

As ações preferenciais da Petrobras, a classe mais negociada da empresa, caíram 5,8 por cento nos últimos três meses, enquanto o índice Bovespa subiu 2,4 por cento no mesmo período.

O desempenho das ações é devido, em parte, a atrasos no plano de Parente de venda de ativos não considerados essenciais, em meio a uma supervisão regulatória mais rigorosa, ao tamanho dos passivos contingentes e, especialmente, à preocupação com a queda dos preços do petróleo.

A receita líquida provavelmente atingiu cerca de 68,828 bilhões de reais no último trimestre, segundo a pesquisa da Reuters, queda de 2 por cento na comparação com o trimestre anterior e também com o mesmo trimestre do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) deverá atingir 23,874 bilhões de reais, alta de 13 por cento em base anual.