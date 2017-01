Corte holandesa adia decisão sobre processo de subsidiárias da Oi

São Paulo – Uma corte distrital na Holanda adiou nesta quinta-feira até 2 de fevereiro a decisão sobre converter procedimentos de suspensão de pagamentos de subsidiárias da Oi no país em falência, disseram duas fontes com conhecimento do assunto, que não estavam autorizadas a discutir a questão publicamente.

A decisão estava prevista para esta quinta-feira, segundo comunicado divulgado pela Oi em 12 de janeiro. Uma das fontes afirmou que os motivos para o adiamento não estavam claros, enquanto a outra se recusou a entrar em detalhes.