Corrida da Puma leva empresa a resultado histórico no mundo

São Paulo – A fabricante alemã de artigos esportivos Puma alcançou no primeiro trimestre deste ano o melhor resultado da ocompanhia dos últimos cinco anos.

De acordo com balanço divulgado pela empresa, de janeiro a março as vendas da marca no mundo aumentaram em aproximadamente 18% e chegaram a um bilhão de euros. A mesma fatia de crescimento foi registrada na operação Brasil.

O incremento foi o maior trimestral já registrado pela operação desde 2012 – tanto no país quanto globalmente.

O resultado operacional cresceu 70% comparado com o primeiro trimestre de 2016.

Para este ano, com os resultados animadores do primeiro trimestre, a expectativa é de vendas e lucros maiores. As estimativas indicam um resultado operacional na faixa de 185 a 200 milhões de euros – a expectativa anterior era de 170 a 190 milhões de euros.

Operação Brasil

A corrida da fabricante para melhorar o desempenho do negócio no país acontece há cerca de dois anos. Uma reestruturação começou com mudanças nas áreas de logística, finanças e marketing até chegar a adequação dos produtos vendidos ao gosto dos brasileiros.

Em 2016, a empresa ainda reforçou o material de comunicação nos pontos de venda, mudou o layout da loja online e abriu duas pontas de estoque.

“As iniciativas de marketing envolvendo Lollapalooza e o lançamento da coleção feminina inspirada no Ballet de Nova York geraram forte giro de produtos em nossos parceiros e no puma.com”, afirmou Fabio Espejo, presidente da Puma Brasil, em comunicado.