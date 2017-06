Consultorias aprovam proposta de reestruturação da Vale

Rio de Janeiro/São Paulo – As renomadas consultorias globais ISS e Glass Lewis se posicionaram favoravelmente ao processo de reestruturação corporativa da mineradora Vale, aumentando as chances de aprovação da operação, afirmou à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto.

O processo de reestruturação societária, anunciado em 20 de fevereiro, visa ampliar a governança da companhia e será votado em assembleia extraordinária de acionistas agendada para 27 de junho.

“Eles realmente aprovaram por unanimidade, estão fazendo essa recomendação e isso é extremamente positivo, porque demonstra que a operação está sendo bem vista pelo mercado, então a probabilidade de aprovação aumenta significativamente com essas decisões”, afirmou a fonte, na condição de anonimato.

O conselho de administração da Vale aprovou no mês passado a proposta final da Valepar S.A., acionista controladora da mineradora, de reestruturação que prevê a transformação da empresa em uma sociedade sem controle definido e viabiliza a sua listagem Novo Mercado da bolsa paulista B3.

As ações PNA da Vale fecharam em queda de 1,37 por cento, e os papéis ordinários cederam 1,02 por cento, enquanto as preferenciais da Bradespar, acionista da Vale, subiram 5,39 por cento. O Ibovespa subiu 0,15 por cento.