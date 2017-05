Consultoria recomenda veto de proposta do Greenlight na GM

A General Motors disse no sábado que a consultoria Institutional Shareholder Services (ISS) recomendou que os acionistas votem contra uma lista de conselheiros proposta pelo fundo de hedge Greenlight Capital e rejeitem o plano do mesmo para dividir as ações da GM em duas classes.

A orientação da ISS é um revés para o Greenlight e seu gestor David Einhorn. Eles argumentaram que as ações da GM estão subvalorizadas e seria mais atraente se a empresa dividisse suas ações ordinárias em ações que pagassem dividendos e ações que refletissem o potencial de crescimento da montadora.

As ações da GM fecharam a sexta-feira a 33,07 dólares, apenas 0,07 dólar acima do preço de oferta pública inicial de 2010 por ações emitidas após a bancarrota com financiamento federal da montadora.

Um representante da Greenlight não estava imediatamente disponível para comentar.

O fundo Greenlight também propôs uma lista de três candidatos para o conselho de administração da GM.

Eles são Leo Hindery Jr., um veterano executivo da indústria de telecomunicações, o executivo do Greenlight Vinit Sethi e William N. Thorndike Jr., diretor-gerente da Housatonic Partners, uma empresa de private equity.

Na sexta-feira, a consultoria Glass Lewis também recomendou contra os candidatos da Greenlight para o conselho da montadora e seu plano de reestruturação das ações da GM.

A Glass Lewis e a ISS concordaram com a visão da direção da GM de que o plano da Greenlight para reestruturar as ações ordinárias da empresa cria riscos que superam os seus potenciais benefícios.

De acordo com a GM, a ISS disse que a Greenlight não formou “um caso convincente de que a mudança no nível do conselho com foco na implementação de sua proposta seja justificada”.

A reunião anual da GM é no dia 6 de junho em Detroit.