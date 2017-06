Conselho do Uber discute afastamento de CEO, diz fonte

São Francisco – O conselho da Uber Technologies discutirá o afastamento temporário do presidente-executivo Travis Kalanick da empresa de transportes urbanos e considerará mudanças radicais nas práticas de gestão da empresa em uma reunião, que estava prevista para acontecer no último domingo, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação.

A pessoa informada sobre o assunto disse que o conselho discutirá o afastamento de Kalanick da empresa.

A discussão envolve a possibilidade de que ele retorne em um cargo com menos autoridade, afirmou a fonte, seja em outro cargo ou como presidente-executivo, mas com menos responsabilidades e sujeito à supervisão mais rigorosa.

A fonte disse que não está claro se o conselho tomará qualquer decisão para alterar o papel de Kalanick.

O conselho deve adotar várias mudanças de política interna e administração recomendadas por advogados externos contratados para investigar assédio sexual e a cultura da empresa mais amplamente. Os advogados externos não fizeram recomendações sobre Kalanick.

Um porta-voz do Uber não tinha comentários. Kalanick não respondeu imediatamente a um pedido de comentários no último sábado.