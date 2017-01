Conselho da Multiplan aprova aumento de capital de até R$600 mi

São Paulo – O Conselho de Administração da Multiplan aprovou aumento de capital de entre 360 milhões e 600 milhões de reais, que terá garantia de subscrição mínima pelos controladores da empresa e do banco Credit Suisse no Brasil.

Segundo comunicado divulgado ao mercado na noite de segunda-feira pela empresa de shoppings, a operação tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital e permitir a continuidade de estratégia de aquisições da Multiplan e desenvolvimento de novas áreas de atuação.

O aumento de capital prevê emissão de entre 6.153.847 e 10.256.411 novas ações ordinárias da Multiplan. O preço de emissão será de 58,50 reais por papel, que encerrou a segunda-feira cotado a 62,28 reais.

Os acionistas controladores da empresa de shoppings de alto padrão -Multiplan Planejamento, Participações e Administração, José Isaac Peres e Maria Helena Kaminitz Peres- assumiram compromisso de subscreverem um total combinado de ações correspondente a cerca de 50 milhões de reais.

Enquanto isso, a subsidiária brasileira do Credit Suisse vai subscrever entre 4.984.647 e 5.299.146 ações da Mutiplan, mas a participação do banco vai ocorrer mediante empréstimo de 4.984.647 papéis de Isaac Peres como proteção para a subscrição. O Credit Suisse poderá negociar os papéis emprestados e a Multiplan terá direito a 50 por cento de eventuais resultados líquidos positivos decorrentes destas operações.

A proposta de aumento de capital aprovada pelo conselho de administração tem prazo para ser concluída em 90 dias contados a partir de 11 de janeiro. Se a operação não for concluída neste prazo, a Multiplan poderá ter que reembolsar o Credit Suisse sobre as ações que tiver adquirido no mercado para devolver a Isaac Peres no âmbito do empréstimo.

Também na noite de segunda-feira, a companhia anunciou interesse em exercer direito de preferência para compra de participação de um dos sócios do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba, por 91 milhões de reais.

Em dezembro, a Multiplan concluiu aumento de participação no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, por cerca de 144 milhões de reais.