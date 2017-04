Conselho da Engie aprova participação em leilão de transmissão

Rio de Janeiro – O Conselho de Administração da elétrica Engie Brasil aprovou por unanimidade a participação da empresa no leilão de transmissão, marcado para 24 de abril, diretamente ou por intermédio de qualquer de suas controladas, informou o colegiado nesta segunda-feira.

No documento, o conselho explicou que a companhia ou a controlada que for definida para participar do leilão deverá contratar todas as garantias necessárias para participação no leilão e assinar termos de compromisso, de forma a fixar o preço para cada contrato.