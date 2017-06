Comprador oferece US$ 2,7 milhões para almoçar com Warren Buffett

Nova York, 10 jun (EFE) – Um comprador anônimo se comprometeu a pagar US$ 2,7 milhões pela oportunidade de almoçar com o milionário investidor Warren Buffett, adquirida em um leilão beneficente que o próprio Buffet realiza anualmente, informaram neste sábado meios de comunicação americanos.

O “Power lunch” (almoço poderoso) com o milionário, que tinha um lance inicial de US$ 25 mil no último domingo no portal eBay e chegou aos US$ 2,7 milhões nesta sexta-feira, acontece na exclusiva churrascaria Smith & Wollensky de Nova York.

Há 18 anos, o presidente e diretor-executivo da Berkshire Hathaway organiza este leilão para arrecadar fundos para a organização beneficente Glide, que em sua sede em São Francisco (Califórnia) fornece comida e atendimento médico a pessoas desfavorecidas.

No total, o guru de Wall Street, de 86 anos, arrecadou mais de US$ 25 milhões para a Glide com este evento filantrópico, segundo o “The Wall Street Journal”.

No ano passado, outro comprador anônimo se comprometeu a pagar US$ 3,4 milhões para ter a honra de dividir uma mesa e conversar com Buffett, um valor recorde que previamente só tinha sido alcançado em 2012.

Entre os privilegiados compradores do “Power lunch” se destaca Ted Weschler, um gerente de fundos de investimento que pagou mais de US$ 5 milhões para jantar em duas ocasiões com Buffett e que posteriormente foi contratado pela Berkshire Hathaway.