Companhia aérea Condor prepara oferta por aviões da Air Berlin

Berlim – A companhia aérea alemã Condor, da Thomas Cook, está interessada está em assumir mais de uma dezena de aeronaves da insolvente Air Berlin, disse nesta quinta-feira uma fonte familiarizada com as negociações.

A companhia aérea de voos fretados está “no processo de preparar uma oferta concreta”, disse a fonte, acrescentando que a Condor está interessada principalmente em rotas de curta distância, mas também em rotas de longa distância.

Thomas Cook não quis comentar.

A companhia aérea alemã Lufthansa, que foi a primeira vez a conversar com a Air Berlin, disse na quarta-feira que apresentou um lista de condições para a empresa insolvente, com interesse em assumir partes do grupo Air Berlin.

Uma fonte disse que a Lufthansa estava interessada na Niki, com sede na Áustria, que voa rotas para destinos turísticos da Alemanha e Áustria, além de outras partes do negócio.