Como um inovador modelo de franquia viralizou no mercado nacional

Apesar da crise, as franquias ampliaram seu faturamento no ano passado em um impressionante ritmo acima da inflação brasileira. Uma solução gaúcha tem um desempenho ainda mais acelerado. Criada há menos de três anos, a Mobibox já alcança 2 000 pontos de venda em todo o Brasil e inaugura, em 2017, uma sede na capital paulista para concentrar esforços e quadruplicar de tamanho até o fim de 2019. O segredo? A empresa está conectada diretamente ao poderoso mercado de smartphones.

O modelo de franquia é focado na distribuição de acessórios para celulares com designs exclusivos e funciona da seguinte forma: os investidores adquirem os expositores de produtos e os inserem, de forma consignada, em pontos de venda parceiros de suas cidades. Podem ser lojas de conveniência, restaurantes, universidades, hotéis, cafés, locais turísticos e outros estabelecimentos com alto fluxo de pessoas.

Modelo de franquia móvel

Além de não contar com royalties e custos fixos mensais de um negócio convencional, tais como aluguel, internet, luz e funcionários, o investidor precisa apenas manter uma rotina com uma visita mensal a cada ponto de venda. É um modelo de franquia móvel, no qual quem investe possui total liberdade de realocação de suas minilojas. O gerenciamento das vendas e dos estoques é todo feito por um site e um aplicativo com tecnologia desenvolvida pela empresa.

“É um modelo simples que está causando um movimento de transformação no setor de licenciamento e franchising, obrigando as franquias convencionais a serem mais flexíveis e menos burocráticas”, diz Douglas Fittarelli, fundador da empresa.

Estratégia de expansão

O diretor comercial da empresa, Victor Abs da Cruz, detalha o plano de expansão: “A estratégia para atingirmos a marca dos 8 000 pontos passa principalmente pela ampliação das operações dos atuais licenciados, que após validarem os resultados dos primeiros pontos, costumam trabalhar em uma escala maior”.

Hoje a rede conta com cerca de 180 licenciados e está com as portas abertas para novos investidores que pretendem ingressar no modelo de franquias, como atividade paralela ou como seu principal negócio. A empresa aposta em uma linha de produtos diversificados e de qualidade exibidos em um expositor com design que já se tornou um ícone da empresa.

“As visitas que temos feito nas maiores feiras de tecnologia na China têm sido inspiração para o desenvolvimento e renovação constante da nossa linha de produtos”, aponta Felipe von Eye Corleta, responsável pelo setor de Compras, Pesquisa e Desenvolvimento. “Atingimos alta qualidade e preços competitivos tanto nos acessórios de maior necessidade como naqueles que são novidade no mercado nacional.”

Mobicharges

Juntamente com a nova sede da empresa na capital paulista, outra novidade é o lançamento da Mobichargers, com foco em soluções de carregamento móvel. São equipamentos específicos para recarregar a bateria dos dispositivos, espalhados e instalados também em pontos de grande circulação como restaurantes, hotéis e até mesmo em táxis. As estações de carga já são conhecidas em várias partes do mundo por estarem sempre disponíveis quando o consumidor mais precisa.

Diretor da Mobichargers, Pedro Mariano da Rocha explica que a tecnologia presente no mercado de charging station no Brasil está muito aquém daquela importada com exclusividade pela nova empresa parceira. “Estamos trazendo as soluções mais tecnológicas do mundo para o mercado nacional, tendo como missão acabar de uma vez por todas com os problemas causados por falta de bateria”, garante.

Além de contarem com tecnologias de carregamento sem fio por indução e captação de energia solar, as estações instaladas pela Mobichargers no país possuem uma tecnologia que acelera a recarga dos aparelhos em até 30%. Isso é um grande salto para a Mobibox, que conseguiu obter a exclusividade da única empresa de charging stations do mundo com certificação MFi (Made For iPhone) em todos os seus produtos. “Com o lançamento das nossas novas soluções, seremos a principal referência no mercado nacional nos próximos anos” aposta Fittarelli, que está diariamente recepcionando interessados e investidores no showroom do grupo.