Com venda concluída, Alpargatas elege novo conselho

São Paulo – A Alpargatas informou que a Itaúsa (holding de investimentos do Itaú), a Cambuhy Investimentos (fundo da família Moreira Salles) e Warrant concluíram a aquisição das ações de propriedade da J&F Investimentos.

Com isso, os compradores passam a ser os novos acionistas controladores da companhia, com 54,24% de participação. O negócio foi anunciado em 12 de julho, por R$ 3,5 bilhões.

A J&F havia comprado a Alpargatas no fim de 2015, por R$ 2,7 bilhões, da Camargo Corrêa, que na época detinha 44% do negócio (as demais ações foram compras na Bolsa, posteriormente).

Além de anunciar o fechamento da operação, a Alpargatas também elegeu um novo conselho de administração ontem. A Assembleia Geral Extraordinária da Alpargatas elegeu ontem, como membros efetivos do conselho de administração, Alfredo Egydio Setubal, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Pedro Moreira Salles e Rodolfo Villela Marino – todos indicados pelos novos controladores.

Os acionistas foram informados também sobre os pedidos de renúncia apresentados pelos membros efetivos do Conselho Fiscal, bem como de seus respectivos suplentes, que também serão substituídos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.