Com morte da mais rica, quem são as 20 maiores bilionárias

São Paulo – A família de Liliane Bettencourt informou que a empresária francesa e herdeira da gigante de cosméticos L’Oréal faleceu nesta quinta-feira.

Ela tinha 94 anos e detinha 33% da companhia. A participação garantia a ela uma fortuna de 44,7 bilhões de dólares, o que a tornava a mulher mais rica do mundo. Em 2012, ao sofrer de demência, foi substituída por um neto no conselho de administração da empresa francesa.

Com sua morte, Alice Walton, herdeira da varejista Walmart, toma seu lugar como maior bilionária do mundo.

Entre as 20 bilionárias mais ricas do mundo, quase todas herdaram sua riqueza de pais, avós e maridos. Beate Heister, herdeira da varejista alemã Aldi, aparece na lista junto com seu irmão, Karl Albrecht Jr.. Rafaela Aponte também figura ao lado de Gianluigi, seu marido.

Em 2017, a lista da Forbes bateu o recorde ao incluir 56 mulheres bilionárias que fizeram sua própria fortuna. Mesmo assim, sua fortuna ainda corresponde a apenas 2% do total de todos os bilionários.

Zhou Qunfei, de Hong Kong, é um exemplo. Ela criou a Lens Technology, empresa aberta que fornece telas de smartphones para a Apple e Samsung.

Veja abaixo as 20 maiores bilionárias do mundo segundo a Forbes: