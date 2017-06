Com fim do e-Sedex, conheça uma alternativa para o seu e-commerce

Os Correios acabaram, na última segunda-feira (19), com o e-Sedex, serviço exclusivo para comércio eletrônico que oferecia uma tabela de preços regressiva de acordo com a quantidade de volumes postados pelas empresas. Segundo a Associação Brasileira de Franquias Postais, o serviço respondia por 30% do faturamento das lojas franqueadas. Por isso, há muitos varejistas de pequeno e médio porte preocupados com uma possível grande queda no faturamento.

Caso as empresas não busquem alternativas, a medida pode atingir também os consumidores, pois o valor do frete será repassado para os preços dos produtos ou para o próprio valor de entrega. Mas o vazio deixado pelo cancelamento do serviço já começou a estimular a aproximação entre grandes transportadoras e lojas virtuais.

Atenta à lacuna deixada pelos Correios, a Total Express, empresa de logística do Grupo Abril, criou uma solução para suprir a necessidade do setor de pequeno e médio e-commerce. O e-TOTAL chegou ao mercado em fevereiro e tem se consolidado no mercado como uma opção definitiva para entregar mercadorias com agilidade e por preços tão competitivos quanto os que eram oferecidos pelos Correios.

Para as lojas que agendarem as coletas até as 11h, a Total Express se responsabilizará por retirar as mercadorias no mesmo dia. São 130 distribuidores regionais que garantem que a encomenda chegue a todo o Brasil. As entregas podem ser rastreadas online pelo lojista e pelo cliente. Além disso, todas os pacotes têm seguro de 100% do valor em casos de extravio, furto ou roubo.

Veja, abaixo, um vídeo que explica o funcionamento do serviço oferecido pela Total Express:

Para saber mais, acesse o site do e-TOTAL.