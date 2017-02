Com fim de contrato, JBS encerra atividade em 4 unidades

São Paulo – A JBS encerrou as atividades de quatro unidades de carne bovina, apenas nesta semana, em São Paulo, Goiás e no Rio de Janeiro.

Além da unidade de Coxim (MS), cujo anúncio do término da operação foi feito na quarta-feira, 1º de fevereiro, em virtude do término do contrato de sublocação da unidade, a companhia confirmou que também deixou de operar as unidades de Santa Fé do Sul (SP) e Cachoeira Alta (GO), seguindo decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Há, ainda, o fim da operação da planta de Três Rios (RJ), também com alegação de fim do contrato de locação. A JBS não divulgou o número de abate de bovinos por cada unidade, mas afirmou que a produção será transferida para outras plantas da empresa, não havendo assim redução no processamento.

Sobre Santa Fé do Sul e Cachoeira Alta, a JBS informou que a decisão do Cade tornou inviável operacional e economicamente as atividades das unidades e que o volume de produção será transferido para outras fábricas da empresa nos Estados.

A JBS mantinha, nas duas plantas, cerca de mil funcionários que realizavam atividades de abate e desossa.

Em outubro, o Cade determinou a venda de ativos e marcas da Rodopa pela JBS e multou as companhias. As sanções foram aplicadas na reavaliação de uma operação de arrendamento entre as empresas, de 2014.

Na época, o conselho entendeu que o negócio poderia levar à absorção, pela JBS, de um concorrente relevante, e foi feito um acordo com as companhias em que elas se comprometeram a cumprir uma série de questões, como a venda de marcas e plantas de produção e manutenção dos níveis de abate.

O Cade entendeu que o acordo não foi cumprido e determinou a aplicação de várias sanções.

Em relação à unidade de Três Rios, a JBS relatou que encerrará nesta sexta-feira as atividades da unidade. “A decisão é resultado do término do contrato de locação da unidade.

O volume de produção será transferido para a fábrica da empresa em Barretos (SP)”, disse a empresa em nota.

A empresa mantinha cerca de 250 trabalhadores na planta e realizava atividade de industrialização de produtos à base de carnes e seus derivados.

A unidade de Coxim trabalhava exclusivamente com abate de bovinos. “Após tentativas de negociação com a locatária do estabelecimento (River Alimentos Ltda.) não foi possível chegar a um acordo que permitisse a manutenção da operação”, informou a empresa, em nota.

Em Coxim, eram 210 colaboradores. A unidade foi arrendada em 2012, na época com capacidade para abater 450 cabeças de bovino por dia.

Em todos os quatro casos, a JBS afirmou que oferecerá aos funcionários a possibilidade de transferência para outras unidades e os que não puderem ou não aceitarem a transferência serão desligados, “de acordo com aquilo que prescreve a legislação”, acrescentou a empresa.