Com concurso, Bain & Company quer atrair Geração Y

São Paulo – Para atrair talentos jovens e desmistificar o trabalho de uma consultoria, a Bain & Company está realizando um desafio estratégico, em que estudantes precisam resolver problemas de grandes companhias.

Essa é a 11ª edição do desafio, voltado apenas a universitários. O objetivo é desmistificar o trabalho em uma consultoria e atrair jovens talentos. Os participantes do concurso terão a oportunidade de trabalhar com consultores e conhecer o dia a dia da empresa.

Neste fim de semana será a etapa final do desafio estratégico. Foram escolhidos 12 grupos de mais de 2.000 inscrições vindas da América Latina. A consultoria tem escritórios no Brasil, Argentina, Chile e México no continente.

Nas fases anteriores, os candidatos trabalharam com cases fictícios. Agora, eles receberão um desafio real e deverão simular um projeto para uma grande empresa. Inclusive, o cliente da consultoria, que forneceu o case, será um dos juízes para a escolha do finalista.

O grupo vencedor irá ganhar um vale-compras, mas todos os finalistas já podem avançar três etapas no processo seletivo da consultoria. Cerca de 90% dos finalistas acabam entrando no processo seletivo, diz a empresa.