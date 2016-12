Coca-Cola compra empresa de engarrafamento da ABInbev

A Coca-Cola concordou em pagar mais de 3 bilhões de dólares para a AB InBev pelo controle da maior empresa de engarrafamento de refrigerantes da África, informaram ambas as empresas nesta quarta-feira.

Na fusão com a SABMiller em setembro, a gigante belgo-brasileira InBev AB ficou com 54,5% na Coca-Cola Beverages África (CCBA), e a Coca-Cola anunciou em outubro que iria exercer seu direito de preferência.

A CCBA opera na África do Sul, Namíbia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Etiópia, Moçambique, Gana, Mayotte e União de Comoros.

A Coca-Cola pagará US$ 3,15 bilhões (3,03 bilhões de euros) pela participação na CCBA, que foi formada como uma joint venture entre a Coca-Cola e a SABMiller em 2014, tornando-se a maior engarrafadora de refrigerantes da África, responsável por cerca de 40% das vendas da Coca-Cola no continente.

A Coca-Cola disse que também concordou em comprar as operações de engarrafamento da AB InBev na Zâmbia, no Zimbábue, em Botswana, na Suazilândia, no Lesoto, em El Salvador e em Honduras. O valor desta compra não foi revelado.

Segundo o comunicado, a companhia norte-americana só pretende manter essas operações temporariamente “até que outros parceiros possam ser refranqueados”.

A Coca-Cola afirmou que alguns candidatos “altamente qualificados” estão sendo recrutados para assumir os territórios “o mais rápido possível”.

A aquisição da participação da CCBA deverá ser concluída até o final do próximo ano.