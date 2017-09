Brian Acton, co-fundador do WhatsApp deixará a companhia para iniciar uma nova fundação, disse em ele em uma publicação no Facebook na terça-feira.

Acton atuou por oito anos no WhatsApp, que foi comprado em 2014 pelo Facebook por 19 bilhões de dólares em dinheiro e ações.

Ex-aluno da Stanford, Acton foi o co-fundador do WhatsApp juntamente com o imigrante ucraniano Jan Koum, em 2009. A dupla trabalhou no Yahoo antes de criar o WhatsApp.