Cnova amplia vendas em 10,7% em 2016, a 1,856 bilhão de euros

Londres – As vendas da empresa de comércio eletrônico do grupo francês Casino, a Cnova, registraram alta de 10,7% no acumulado de 2016 ante o ano anterior, como informou há pouco a companhia em seu site.

No ano passado, as vendas líquidas somaram 1,856 bilhão de euros, ante 1,737 bilhão de euros em 2015.

Os resultados não incluem mais a operação de comércio eletrônico do grupo Casino no Brasil.

Os dados atualizados há pouco mostram também que o crescimento do GMV foi de 13,6% no ano passado inteiro sobre 2015.

O GMV representa a soma das vendas, outras receitas e volumes do marketplace.

A sigla vem do inglês GrossMerchandise Volume.

De 2015 para 2016, o saldo passou de 2,709 bilhões de euros para 2,994 bilhões de euros. Já as vendas do marketplace, modelo de negócios em que outros lojistas pagam comissão para vender na plataforma da companhia, representaram 28,1% do total do ano passado.