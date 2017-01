Citigroup paga multa de US$ 18 mi por cobrança indevida

Nova York – O Citigroup pagará US$ 18 milhões para acertar alegações da Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) de que realizou cobranças indevidas para clientes que assessorava e também por ter perdido contratos de clientes.

Uma porta-voz do banco disse apenas que o Citi estava satisfeito em resolver o caso.

A SEC afirma que pelo menos 60 mil clientes receberam cobranças excessivas de cerca de US$ 18 milhões em taxas, porque o banco cobrava taxas mais altas de alguns clientes do que as que eram negociadas.

O problema teria ocorrido entre 2000 e 2015. O regulador também afirmou que o Citigroup teria perdido contratos de 83 mil contas de aconselhamento abertas entre 1990 e 2012, por isso não poderia verificar se os clientes pagavam as taxas negociadas.

O Citigroup já devolveu aos clientes algumas taxas. Algumas das contas dos clientes eram mantidas em uma joint venture com o Morgan Stanley.

Fonte: Dow Jones Newswires.