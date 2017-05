Citi lista Netflix e Tesla como potenciais aquisições da Apple

Citigroup listou sete companhias que podem ser alvos da Apple para aquisições, incluindo Netflix, Walt Disney, e Tesla, como uma forma de colocar suas reservas de mais de 250 bilhões de dólares em movimento.

Com mais de 90 por cento de seu caixa no exterior, a empresa teria 220 bilhões de dólares para aquisições e recompras, após pagamento de 10 por cento de imposto na repatriação, disse analista do Citigroup Jim Suva.

A proposta tributária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelada no mês passado, prevê a redução do imposto incidente sobre os recursos de multinacionais no exterior repatriados para os EUA de 35 para 10 por cento.

As outras aquisições potenciais incluem as desenvolvedoras de vídeo games Activision Blizzard, Electronic Arts e Take Two Interactive Software, além do serviço de vídeo por streaming Hulu.

O analista disse que esses alvos foram selecionados com base em cinco critérios – adequação estratégico, escala global, tamanho da transação, poucos ativos não-estratégicos e impacto provável no preço das ações da Apple.

Sob pressão dos acionistas para entregar mais dessas reservas, a Apple recentemente elevou seu programa de retorno de capital em 50 bilhões de dólares, ampliando seu programa de recompra de ações em 35 bilhões e aumentando seus dividendos trimestrais em 10,5 por cento.