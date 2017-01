Cisco vai comprar americana AppDynamics por US$3,7 bilhões

São Francisco – A Cisco Systems anunciou que vai comprar o grupo norte-americano de software AppDynamics por cerca de 3,7 bilhões de dólares, em um dos maiores acordos firmados nos últimos anos, à medida que busca expandir os negócios.

Participantes do mercado como a Cisco vem se esforçando para mudar a estratégia de negócios para se anteciparem aos desenvolvimentos tecnológicos.

O anúncio feito pela Cisco surge uma semana após a Hewlett Packard Enterprise informar que comprará a startup de computação em nuvem SimpliVity por 650 milhões de dólares em dinheiro.

Para analistas, o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de incentivar as empresas norte-americanas a repatriar lucros no exterior pode desencadear uma nova onda de aquisições entre as grandes companhias de tecnologia, como a Cisco.

O vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Cisco, Rob Salvagno, disse em entrevista que a compra da AppDynamics está alinhada à estratégia de longo prazo da empresa e ao processo de transição para área de software.

A AppDynamics produz software que administram e analisam aplicativos, tendo cerca de 2 mil clientes, incluindo a NASDAQ, a Nike e, até mesmo, a Cisco.

O negócio foi anunciado um dia após a AppDynamics informar que planejava precificar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). “O fato de que eles estavam no processo de IPO representou uma janela em que precisávamos tomar uma decisão”, comentou Salvagno.

A oferta de 3,7 bilhões de dólares feita pela Cisco é quase duas vezes maior que o valor atribuído à AppDynamics em novembro de 2015. A proposta equivale a cerca de 26 dólares por ação, maior que o intervalo de 12 dólares a 14 dólares planejado.