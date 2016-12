Cingapura aprova exportação de mais 5 frigoríficos do Brasil

São Paulo – Cingapura aprovou a exportação de carne de frango de mais quatro frigoríficos brasileiros e de uma unidade produtora de carne suína, informou nesta quarta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

O país do sudeste asiático, que ampliou fortemente as compras de carnes do Brasil neste ano, é o quarto maior importador de carne suína do país e está entre os dez maiores compradores de carne de frango brasileira.

Os frigoríficos que receberam aprovação foram duas unidades de aves da JBS e uma da Frangos Pioneiro, no Estado do Paraná, além da Vibra Alimentos, em Minas Gerais.

A unidade de carne suína que recebeu habilitação foi a Cooperativa Languiru, no Rio Grande do Sul.

“As novas plantas habilitadas deverão reforçar a presença das exportações de aves e de suínos do Brasil no Sudeste Asiático, o que será primordial para incrementar os resultados dos embarques de 2017”, disse o presidente-executivo da ABPA,Francisco Turra, em nota.

Agora, 48 unidades frigoríficas de aves e 24 de suínos estão habilitadas a exportar para Cingapura.

Segundo a ABPA, Cingapura recebeu 89 mil toneladas de carne de frango do Brasil entre janeiro e novembro de 2016, 20,7 por cento acima das vendas realizadas no mesmo período de 2015.

Já a exportação de carne suína atingiu 30,1 mil toneladas, 19 por cento acima do total registrado no mesmo período de 2015.

As exportações de carne suína do Brasil devem registrar crescimento de 30 por cento em 2016, segundo a ABPA, atingindo um volume recorde de 720 mil toneladas. No setor de aves, o crescimento nas exportações deverá ser de 2 por cento.