Cielo contrata empréstimos com bancos japoneses

São Paulo – O Conselho de Administração da Cielo aprovou a contratação de empréstimo de US$ 316,255 milhões com o Bank Tokyo e operação de câmbio com o BTMUB. O colegiado também autorizou a operação de swap no âmbito do contrato global de derivativos e apêndice ao contrato com o BTMUB, celebrado em 11 de junho de 2015. Além disso, a Cielo contratará notas promissórias de US$ 325,743 milhões com o Bank Tokyo.