Chinesa acerta compra de 90% da TCP Participações por R$2,9 bi

Hong Kong – A China Merchants Port Holdings Co Ltd disse nesta segunda-feira que acertou a compra de 90 por cento da operadora de instalações portuárias brasileiras TCP Participações S.A. por 2,9 bilhões de reais (924 milhões de dólares), com o objetivo de se expandir para a América Latina.

A aquisição, que será financiada em parte por dívida externa, está condicionada às aprovações governamentais, incluindo as autoridades antitruste e regulatórias brasileiras, disse o operador portuário chinês em um documento enviado à bolsa de Hong Kong.

A China Merchants disse que compraria as ações da TCP do fundo de investimento Fundo de Investimento em Participações, Soifer, Pattac, Tuc Pac, Galigrain e Grup Maritim TCB, S.L.

Os 10 por cento restantes da TCP serão mantidos pela Soifer com 6 por cento, e 2 por cento por Pattac e Tuc Par.

Com sede na cidade de Curitiba, a TCP opera a concessão do terminal de contêineres no Porto de Paranaguá, que é o segundo maior terminal de contêineres do Brasil.