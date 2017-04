China investiga presidente de órgão regulador de seguradoras

A China investiga o presidente da autoridade nacional responsável pela regulamentação das seguradoras, anunciou a comissão de combate à corrupção do Partido Comunista em um comunicado.

Xiang Junbo é suspeito de “atentado grave contra o código de conduta do partido”, anunciou a Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCDI) em um comunicado, que não revela mais detalhes.

A expressão é utilizada com frequência para fazer referência a casos de corrupção.

Xiang dirige a Comissão Chinesa de Regulação de Seguradoras (CIRC) desde 2011. Antes foi presidente do Agricultural Bank of China, um grande banco público.

As seguradoras estão no alvo de vários órgãos chineses de regulamentação, que criticam as empresas pelo uso de ativos financeiros em aquisições de risco, especialmente no setor imobiliário.

Em fevereiro, Pequim anunciou investigações contra grandes grupos, como Evergrande Life e Foresea Life, por suposta manipulação de mercados. O presidente da PICC, maior seguradora chinesa contra danos, está sendo investigado por corrupção.

Desde o fim de 2016 as especulações mencionavam uma possível investigação de Xiang Junbo, que teve o nome citado em 2014 em um escândalo de contratações de filhos de diretores chineses no banco JPMorgan, o que permitiu a assinatura de contratos com empresas públicas chinesas, de acordo com as autoridades americanas.

Para acabar com as acusações, o JPMorgan aceitou pagar 264 milhões de dólares.

De acordo com o jornal New York Times, Xiang teria entrado em contato com um alto funcionário do banco americano para que contratasse uma amiga.